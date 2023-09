Un centro olistico a Modigliana. Al via l’avventura di Monica

Lo studio olistico si chiama ‘Emozioni di Sale e Benessere’ e sarà inaugurato domani mattina a Modigliana dalle ore 10 alle ore 12, da Monica Laghi in via Aurelio Saffi, antica via commerciale detta ‘Borg dla Surghina’ dal nome di una signora - detta la Surghina, cioè il piccolo sorcio, essendo bassa di statura - che vi aveva una bottega nell’altro millennio. C’erano botteghe da entrambi i lati in questo collegamento in discesa che univa via don Giovanni Verità alla piazza Don Minzoni, in passato piazza del mercato, ma oggi ne restano poche ed ogni nuovo arrivo è ben accetto.

"Quando 11 anni fa iniziò il mio primo percorso di studi ed esami olistici fu ‘Benessere Donna’, perché il mio sogno era un’attività rivolta al benessere di tutte le donne, - spiega la Laghi - attraverso la cura di sé stesse a livello di mente e corpo, proprio come prevede il termine ‘olistico’, dal greco ’olos’ ossia totale, intero, tutto: l’essere umano è percepito come l’unione di corpo, mente e anima, con l’obiettivo di raggiungere e ristabilire l’equilibrio della persona".

Tutto ciò attraverso tecniche bionaturali: massaggi, respirazione, riequilibrio energetico e rilassamento. La passione per il mondo olistico le nasce nel 1999 con i primi studi sull’estetica, sui fiori di bach e olii essenziali. Poi Monica si appassiona al mondo della naturopatia e alla cura della persona. "Nel 2012 – spiega – iniziai il percorso per diventare operatore olistico e insegnante di massaggio infantile per i neo genitori, poi educatore di attività con bimbi fino ai 5 anni, specializzandomi in lavaggi nasali e gestione di grotte di sale". Nel 2019 aprì uno studio olistico ma in una zona periferica, così oggi ha deciso di riavvicinarsi al centro storico per essere più raggiungibile.

Giancarlo Aulizio