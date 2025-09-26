Un clic invia il dossier dei sogni. L’operazione ’Capitale’ partita

Un clic e, ieri pomeriggio, il dossier compilato dal Comune di Forlì per concorrere al titolo di capitale della cultura 2028 è partito per Roma.

Era fissata a ieri, infatti, la scadenza per l’invio dei documenti che consentiranno di prendere parte alle prossime fasi del percorso. "Il dossier candidato – commentano i sindaci di Forlì, Gianluca Zattini, e di Cesena, Enzo Lattuca (nella foto con il logo del progetto) – esprime un processo collettivo che ha coinvolto cittadini, associazioni, studiosi, università e imprese. È l’unione di tutte le forze di un territorio che, oltre ai due capoluoghi, coinvolge più di quaranta comuni".

Senza entrare troppo nel dettaglio circa i contenuti dei dossier, Zattini e Lattuca affermano che "mostre e festival, progetti di rigenerazione, pratiche partecipative e contaminazioni artistiche sono il propulsore culturale del dossier, che produce energia di coesione sociale, innovazione e sostenibilità. Nessuno in questo percorso cammina da solo: lo sguardo della candidatura abbraccia tutta la Romagna come un’unica destinazione culturale e un modello di Capitale diffusa e solidale, un prezioso momento di condivisione per giungere insieme a una stessa meta".

Adesso non resta che aspettare: il 18 dicembre, infatti, saranno annunciate le dieci città finaliste che la giuria avrà selezionato tra le 25 candidate, mentre bisognerà attendere fino a marzo 2026 per scoprire quale, tra tutte, sarà la vincitrice. Il contenuto del dossier sarà presentato questa sera alla cittadinanza alle 20.30 al teatro Diego Fabbri in un grande evento aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

s. n.