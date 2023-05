Un conto corrente della Caritas per l’emergenza

Un segnale concreto giunge anche dalla diocesi e dalla Caritas di Forlì-Bertinoro: una raccolta fondi per dare una mano a chi sta vivendo il dramma. L’iniziativa si chiama ‘Emergenza alluvione. Aiutaci ad aiutare‘ perché, come sottolineano i promotori, "famiglie, parrocchie, Emporio della Solidarietà, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, seminario e tanti altri luoghi di aiuto hanno subìto danni".

L’iban è IT 98 M 0854213200000000077081, intestato a Caritas Diocesana Forlì-Bertinoro, causale "Emergenza alluvione" (per informazioni ð 0543.30299 oppure [email protected]).