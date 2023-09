Un convegno sull’educazione ai sacramenti

Oggi dalle 14.30 alle 17.30, presso il salone parrocchiale della chiesa di San Paolo, in via Pistocchi 19, si svolgerà il convegno diocesano dei catechisti che avrà come titolo ‘Alla sequela dell’uomo Gesù, per crescere in umanità’. Dopo i saluti del vescovo, mons. Livio Corazza, sono previste le relazioni di don Federico Badiali, docente di Teologia dogmatica presso la Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, che parlerà di ‘Gesù e il suo corpo: relazioni e gesti’, mentre don Nino Nicotra, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, interverrà sul tema ‘A messa con i bambini: entrare nel mistero celebrato’. "Vogliamo aiutarci – afferma don Enrico Casadei, vicario generale della diocesi di Forlì-Bertinoro e direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano – a focalizzarci su questo obiettivo fondamentale e irrinunciabile della catechesi: l’incontro con la figura e la persona di Gesù, vero Dio e vero uomo, che ha voluto raggiungerci con la sua umanità riuscita per attrarci e riplasmare in noi il volto di figli".

È già in programma un secondo appuntamento diocesano per i catechisti sabato 13 gennaio, durante il quale don Badiali completerà il percorso iniziato a settembre parlando della vita spirituale di Gesù.