Un corso di cucina per ragazzi disabili

Techne Forlì-Cesena è una società consortile che non persegue finalità di lucro e opera, dal 1998, nella formazione con corsi e progetti volti a favorire lo sviluppo sociale, culturale, sanitario, ambientale ed economico del territorio. "Siamo partiti da tempo nella nostra sede di Forlì – spiega Lia Benvenuti, direttore generale Techne – con il laboratorio di cucina ’Ristorando’, in cui 17 persone con disabilità, dai 20 ai 45 anni, si cimentano ogni settimana in attività pratiche di cucina domestica, con il supporto di docenti qualificati e esperti del settore". Il progetto in questione è parte dell’iniziativa ’Laborando’ che raccoglie le esigenze espresse dalle famiglie dei disabili ed è attivo cinque giorni la settimana (dal lunedì al venerdì nella sede forlivese di via Michelangelo Buonarroti, 1). Frequentato da giovani disabili, ha lo scopo di portarli a una crescita continua, spingendoli verso l’autonomia. I ragazzi lavorano insieme, condividono spazi, tempi e relazioni, mettendo al primo posto la persona e le proprie capacità. "Abbiamo già pranzato insieme, per esempio, alla Giunta comunale cittadina – prosegue Benvenuti – con i ragazzi protagonisti a tutto tondo: dalla preparazione dei piatti fino alla messa in ordine della sala dopo il pranzo, emozionati e affiatati per un’esperienza formativa importante". Oltre alla cucina vengono proposte attività in diversi ambiti, come cucito, arte, teatro, esecuzione penale, per l’integrazione di detenuti e ex-detenuti, estetica, ambiente e informatica. Techne è l’unica agenzia formativa pubblica provinciale, si distingue per la qualità dell’offerta formativa e si impegna nel fornire risposte tempestive e adeguate ai cambiamenti sociali ed economici".