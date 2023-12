Un corteo in centro contro ogni violenza di genere

Diverse associazioni scenderanno in piazza domani contro la violenza di genere. Il corteo partrà alle 16 con ritrovo in piazzetta Primo Levi, di fronte al Conad Ravaldino.

"Facciamo rumore ad ogni passo, scuotiamo i mazzi di chiavi che troppo spesso stringiamo in mano per arrivare alla porta di casa" annunciano gli organizzatori. Il corteo attraverserà il centro storico della città partendo dal Centro Donna comunale, passando dal consultorio Donna fino all’arrivo in piazza Ordelaffi. "Un passaggio doveroso, quello al consultorio pubblico, per ricordare la sua storia nella nostra città e l’imprescindibile valore sociale che svolge per la prevenzione e la cura di tutte le persone vittime di violenza".