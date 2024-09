Un debutto con i fiocchi. La Rocca ha fatto il pieno: oltre 11mila spettatori

Una stagione da incorniciare. La 5ª edizione di Arena Estate, per il primo anno nella suggestiva cornice della Rocca di Caterina recentemente rinnovata, si è conclusa sabato scorso con un risultato straordinario: oltre 11mila ingressi tra il 13 giugno e il 31 agosto. La serata finale ha visto protagonisti i Moka Club, che hanno attirato più di 800 spettatori tra l’area spettacolo e il parco adiacente, allestito con sedute aggiuntive e un maxischermo per consentire un’adeguata fruizione a tutti. Gli spettacoli, molti dei quali gratuiti, hanno spaziato tra musical, performance teatrali e incontri culturali, garantendo il tutto esaurito in diverse serate. Il calendario è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Forlì e una trentina di associazioni locali, enti del terzo settore e istituzioni del territorio. Un lavoro di squadra che ha permesso di offrire una stagione ricca e variegata, pensata per coinvolgere un pubblico eterogeneo e far vivere in modo nuovo uno dei più affascinanti contenitori culturali della città. La rocca, oltre ad accogliere gli eventi estivi è visitabile, gratuitamente, nel weekend a partire dalle 10 fino a domenica 8. Da dicembre saranno consegnati anche nuovi spazi ristrutturati che potranno ampliare l’offerta culturale.

Il vicesindaco e assessore alla cultura, Vincenzo Bongiorno, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’edizione appena conclusa: "Questo traguardo è il risultato di un impegno costante dell’Amministrazione, che ha investito risorse per trasformare la Rocca in un teatro estivo unico. Sono molto felice delle presenze registrate, segno che il lavoro svolto è stato apprezzato dai cittadini".

Bongiorno ha inoltre ringraziato il dirigente alla cultura, Stefano Benetti, coordinatore della rassegna, e il team di collaboratori che ha reso possibile la buona riuscita dell’iniziativa. Un elogio è stato rivolto anche alla Camera di Commercio della Romagna e alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che hanno sostenuto economicamente il cartellone degli eventi. L’edizione di quest’anno ha visto il coinvolgimento di molte associazioni locali, tra cui Cosascuola, Accademia Perduta/Romagna Teatri, la Banda Città di Forlì, Emilia-Romagna Festival, l’Istituto Tumori di Meldola ‘Dino Amadori’ e molte altre realtà culturali del territorio, che hanno contribuito a rendere l’Arena Estate un evento inclusivo e partecipato.

La rassegna sembra essere destinata a venir replicata anche il prossimo anno, con la prospettiva di una nuova stagione altrettanto ricca di sorprese.