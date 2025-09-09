Un dialogo fra Sant’Agostino e Petrarca

Il parroco di Predappio e Fiumana don Massimo Bonetti vestirà i panni di Sant’Agostino e lo psichiatra Pierluigi Moressa quelli del poeta Francesco Petrarca, per dialogare sul libro del grande letterato ‘Secretum’, guidati dall’occhio vigile di Raffaella Masotti, del gruppo parrocchiale di Fiumana, nel ruolo della Verità. Il curioso e interessante incontro è stato organizzato dalla parrocchia di Fiumana, con il patrocinio del Comune di Predappio, nella medievale chiesa di Sant’Agostino (a metà strada tra la frazione e il paese), domani sera alle 21.

Parroco e psichiatra dialogheranno sul tema ‘Segreti dell’anima: il Sant’Agostino di Petrarca fra passioni, interiorità e speranze di salvezza’. Introdurrà l’incontro Miria Gasperi della parrocchia di Fiumana e sono previsti anche brani musicali che verranno eseguiti dal Trio Iftode.

Spiega Miria Gasperi: "La serata è stata organizzata dalla parrocchia di Fiumana per festeggiare il compleanno e l’onomastico della Madonna l’8 settembre, come già da diversi anni per tradizione viene fatto a Sant’Agostino, perché vogliamo partecipare al ‘Progetto chiese aperte’, caldeggiato dal nostro vescovo Livio Corazza – assente per indisposizione: secondo il programma iniziale avrebbe dovuto intervenire nei panni di Sant’Agostino – e dal nostro parroco Massimo Bonetti; perché pensiamo che sia importante condividere una serata culturale e distensiva con gli intervenuti; un grande valore aggiunto condividere una serata di riflessioni, percorso interiore e preghiera".

Aggiunge Gasperi: "In fondo ognuno di noi, con le sue domande, i suoi dubbi, le sue convinzioni e paure interiori, si può sentire e paragonare al Petrarca che sceglie come guida spirituale il grande Sant’Agostino. Petrarca si rende conto delle sue debolezze e nella poesia dedicata alla Madonna le chiede aiuto. Anche noi possiamo chiedere aiuto alla Madonna Madre di Speranza".

Secondo gli organizzatori ci sono anche altre finalità della serata: "L’attuale Papa è un agostiniano e quest’anno è l’anno del Giubileo, per cui chi meglio del nostro parroco può interpretare Sant’Agostino, facendoci da guida spirituale in una serata speciale? La parrocchia di Fiumana, con questa iniziativa particolarmente sentita e profonda, vuole condividere con la comunità partecipante una tappa del pellegrinaggio che il Giubileo ci invita a fare assieme alla massima autorità della nostra diocesi, proprio come il Petrarca che sceglie Sant’Agostino".