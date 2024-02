Un doposcuola per la primaria a cura della Misericordia a Rocca

La Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano, fondata nel 1911 dal pievano don Antonio Tabanelli e rifondata nel 1969 da don Luigi Maretti, è da sempre vicino ai bisogni delle persone. "Da alcune settimane – racconta il presidente Giovanni Lukaszczyk – abbiamo aperto un doposcuola per i bambini dell’elementare, dalla prima alla quinta classe. Il sostegno offerto agli alunni è quello dell’aiuto nello svolgere i compiti nei locali dell’Informagiovani di via Marconi 4, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30, con un po’ di tempo riservato alla merenda".

L’iniziativa promossa dalla Fraternita di Misericordia, su idea di Marzia Fabbri e Giovanna Briccolani, è resa possibile dallo spontaneo e gratuito coinvolgimento di alcuni insegnanti di Rocca in pensione. "Non dimentichiamo poi – spiegano Fabbri e Briccolani – la positiva collaborazione del Comune, che ha concesso i locali per l’attività, della responsabile didattica del plesso di Rocca Eleonora Toledo e dei maestri del paese, disponibili per fare conoscere l’opportunità alle famiglie". Fabbri e Briccolani aggiungono: "È molto buono il riscontro che stiamo ricevendo dalle famiglie, tanto che siamo partiti da poche settimane e dai 19 bambini iniziali siamo a quasi trenta".

Aggiunge il presidente della Fraternita Lukaszczy: "Siamo soddisfatti di avere appoggiato questa iniziativa, che rafforza i servizi per le famiglie, contribuendo concretamente a una migliore qualità della vita in paese". Per informazioni, contattare la Misericordia di Rocca (tel. 0543.950043) dalle 9 alle 12 tutti i giorni tranne martedì, sabato e domenica. Questa iniziativa si affianca a una simile già avviata da alcuni anni che riguarda lo studio per ragazze e ragazzi della scuola media, svolta da un’altra realtà e altri adulti del paese. Conclude il presidente della Misericordia: "Queste iniziative sono segnali di una vivace comunità di cui il paese beneficia".