Un ecografo per l’ospedale. Al via la raccolta fondi

Al via la raccolta fondi per acquistare un ecografo destinato al reparto di Medicina Interna del Morgagni-Pierantoni. A presentarla, il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Paolo Dell’Aquila, e l’associazione Futura aps, presieduta da Tommaso Venturelli. "Attualmente – racconta Paolo Dell’Aquila – il reparto di Medicina Interna suddiviso su due ali e dotato di un solo ecografo. Per questo ci proponiamo di donarne un secondo, ottimizzando questo tipo di esami. Abbiamo, però, bisogno del contributo di tutti".

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, si svolgerà proprio presso il GiardinoGio in corso della Repubblica 117 (in caso di maltempo, nei locali delle ex Aule Mazzini). Per l’incontro di apertura della campagna, che si terrà venerdì, è stato predisposto un momento conviviale con un’apericena del costo di 20 euro a partire dalle 18:30. Seguirà dalle 20:30 presso le Aule ex Mazzini una tombola di beneficenza.

Il costo dell’ecografo è di 10.000 euro; il Lions Forlì Valle del Bidente mette a disposizione 4.000 euro di fondi propri e chiede di contribuire alla campagna per i restanti 6.000.

Annaviola Del Prete, dirigente medico del reparto Medicina Interna, sottolinea che "nell’Ospedale di Forlì il Reparto di Medicina Interna è il più capiente. L’ecografo è uno strumento fondamentale per la pratica clinica quotidiana e per la diagnostica di primo livello".

Soddisfatto dell’iniziativa anche Il vicesindaco Vincenzo Bongiorno: "E’ un’importante raccolta fondi per una migliore cura di molte persone, aiutando il lavoro dell’eccezionale personale sanitario, di medici ed infermieri, del nostro ospedale. Quella dell’aiuto al prossimo è la cultura più preziosa da promuovere".

Michele Valentini, vicepresidente di Futura aps, afferma: "Dal momento in cui Lions ci ha proposto di partecipare alla raccolta, abbiamo colto con piacere l’opportunità di dare il nostro contributo al benessere della comunità".

I successivi eventi di raccolta fondi pro ecografo, si terrà il 25 e il 26 ottobre presso le Aule dell’ex Mazzini durante il mercatino di solidarietà. Per contribuire, si può anche provvedere online all’indirizzo: https://www.ideaginger.it/progetti/l-ecografo-salva-la-vita.html. Per informazioni: presidente@lionsforlivalledelbidente.it. Cell. 329 2220558