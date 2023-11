Un elettricista per installare impianti fotovoltaici

Ditta Imea Impianti srl di Gambettola (FC), operante nell’installazione di impianti elettrici, fotovoltaici, automazioni, sistemi di sicurezza, via Luciano Lama n. 3, telefono 0547.52604, cerca un elettricista con almeno 5 anni di esperienza, in attività di installazione impianti elettrici tradizionali e domotici, impianti fotovoltaici, installazione automazioni cancelli, impianti di videosorveglianza, impianti antintrusione, in ditta e presso cantieri clienti nelle zone provinciali di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Si richiede il possesso di diploma o qualifica professionale inerente al settore, conoscenze informatiche di base, predisposizione ai rapporti interpersonali - indispensabile il possesso di auto. Si valutano anche apprendisti. L’offerta è valida fino al 30 novembre. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre contratto tempo determinato e rimborso pasti. Orario tempo pieno.