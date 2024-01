Un eroe da museo (permanente): "Ercole Baldini se lo merita"

L’istituzione di un museo permanente intitolato al campione di ciclismo Ercole Baldini. La proposta viene lanciata da Fratelli d’Italia per omaggiare "il Treno di Forlì" al quale è attualmente dedicata la mostra "Ercole Baldini. Una leggenda italiana", che ha chiuso i battenti proprio ieri al Museo civico di San Domenico, e visitata nei giorni scorsi da Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale del partito e da Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI.

Accompagnati da Mino, figlio del campione, e dopo aver salutato l’altro figlio Riziero, gli ospiti hanno ripercorso la lunga carriera dell’atleta tra bici, cimeli, maglie iridate, coppe e medaglie olimpiche.

"Grazie per la bellissima visita guidata. Ercole Baldini è stato un grandissimo del ciclismo – rimarcano Buonguerrieri e Bongiorno –, il più grande sportivo forlivese di tutti i tempi, l’unico ad aver vinto una medaglia d’oro olimpica. I suoi successi e la sua epopea, sui pedali e non solo, meritano di essere valorizzati in un luogo permanente, all’interno di un contesto prestigioso e adeguato, che sarà da individuare a livello cittadino, in accordo con le istituzioni e la famiglia Baldini".

"Ercole Baldini è un patrimonio della Romagna intera e ha scritto pagine importanti della storia sportiva nazionale. Il museo può essere l’occasione per ricordare le gesta del personaggio – concludono Buonguerrieri e Bongiorno – per raccontare alle nuove generazioni una sana passione per lo sport e il ciclismo. Con Baldini è nato e si è rafforzato quel rapporto speciale che lega il ciclismo alla Romagna".

Gianni Bonali