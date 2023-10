Un esordio grandi firme per ‘Forlì Grande Musica’

Sarà la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi – anzi, il direttore: è proprio lei, infatti, che al Festival di Sanremo chiese che il suo titolo professionale venisse declinato al maschile – a guidare il prestigioso ensemble ‘I Solisti Aquilani’, con il violino solista di Daniele Orlando, a inaugurare questa sera alle 21 alla chiesa di San Giacomo ‘Forlì Grande Musica’, la rassegna concertistica organizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra.

Beatrice Venezi, nonostante la giovane età, è un nome importante della musica classica, affermatissima in Europa, ma sulle cronache, oltre che per il suo indiscusso talento, c’è finita anche per il suo mai celato orientamento politico dia destra, tant’è che proprio questa estate è finita suo malgardo al centro di una polemica in Francia: era stata scelta per dirigere l’Orchestra Filarmonica per i concerti di Natale e Capodanno a Nizza, ma diverse realtà si sono opposte con una petizione.

Stasera Venezi guiderà ‘I Solisti Aquilani’ in un programma di brani di Mendelsshon e Cajkovskij, autori tutti e due a pieno titolo del periodo romantico, che hanno scritto però questi brani a distanza di quasi sessant’anni tra loro. Il programma si apre con la Decima sinfonia in si minore per orchestra d’archi scritta dal prolifico Felix Mendelssohn-Bartholdy tra gli 11 e i 14 anni e destinata a essere suonata nei concerti privati tenuti nella bella casa berlinese della famiglia Mendelssohn.

In questo programma, però, Mendelssohn raddoppia: Daniele Orlando, primo violino dei Solisti Aquilani, vestirà qui i panni del solista nel Concerto in re minore op. 48 dell’autore tedesco, anche questa un’opera giovanile (13 anni) in cui Mendelssohn dimostra già di conoscere molto bene la scrittura violinistica (lui stesso era violinista), così come la scrittura orchestrale.

Esattamente 58 anni dopo, Pëtr Il’ic Cajkovskij scriveva la famosa Serenata per archi op. 48, bella e struggente, anche perché scritta in momento molto difficile della sua vita, ma che farà da spartiacque con il periodo più maturo successivo. Un’opera magistrale che rimane tuttora tra le più eseguite ed apprezzate dal pubblico.

I Solisti Aquilani sono un ensemble musicale di fama internazionale fondato nel 1968 da Vittorio Antonellini. Il loro repertorio spazia dalla musica barocca a quella contemporanea e hanno effettuato tour in tutto il mondo, suonando in prestigiose istituzioni musicali e sale da concerto. Hanno collaborato con rinomati artisti internazionali, tra cui Jean Pierre Rampal, Krzysztof Penderecki, Luis Bacalov, Giovanni Sollima, Richard Galliano e John Malkovich.

Nel 2017 hanno tenuto un concerto speciale al Palazzo del Quirinale per la festa della Repubblica in presenza del presidente Sergio Mattarella, mentre nel 2019 hanno eseguito ‘Una nuova stagione’, un progetto ambientalista basato sulle Quattro Stagioni di Vivaldi, a Bruxelles presso il Parlamento Europeo e a Roma a Montecitorio. Dal 2013 la direzione artistica è affidata a Maurizio Cocciolito; e dal 2014 Daniele Orlando è il violino di spalla dell’ensemble.