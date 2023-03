Un fiore per il mondo: in ospedale le foto di Evelyn Poggiali

L’arte è sempre una carta vincente e attira le persone creando non solo attenzione e riflessione, ma anche gioia. Una dimostrazione? La presenza nell’atrio centrale (‘la piazza’) del padiglione Morgagni, nell’omonimo ospedale di Forlì, di un pianoforte e di una mostra fotografica. La musica regala sollievo a chi l’ascolta, la fotografia genera condivisione. La mostra fotografica di Evelyn Poggiali ha un titolo simbolico ed attraente: ‘Un fiore per il mondo’ ed è un messaggio rivolto alla pace e all’inclusione sociale. Il binomio pianoforte e fotografia non è casuale: Poggiali, infatti, è anche diplomata in pianoforte. Collocare queste forme d’arte all’interno dell’ospedale "significa creare uno spazio ricreativo per i degenti, uno stimolo per gli operatori ospedalieri, un dialogo e uno scambio con la comunità" sostiene l’artista. Le fotografie esposte presentano ritratti di bambini che hanno in mano un fiore di carta colorato e disegnato dalla Poggiali. "Ciascun fiore – spiega la fotografa – esprime che cosa sia la pace vista come responsabilità, solidarietà, comunicazione, perdono, amicizia e coraggio’. Al progetto hanno partecipato venti bimbi italiani e stranieri dai 2 agli 11 anni, fra cui bimbi dal Montenegro, dall’Ucraina, dal Ghana, italo asiatici e un bimbo con sindrome di Down. Il fiore ha un significato semplice e profondo al tempo stesso: è un’immagine di bellezza, ma anche di amore, perdono e pace. Al progetto appartiene anche un video in cui viene chiesto ai bambini: perché gli adulti fanno la guerra? "Portare negli ospedali il mio progetto – aggiunge Evelyn – significa riconoscere il valore sociale e umano dell’arte, che non deve rimanere separato dalla comunità scientifica e di cura ma esserne parte integrante".

Rosanna Ricci