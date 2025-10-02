Un forlivese in Canada. Addio a Bentivogli, imprenditore eclettico

Non tornava a Forlì dal 2016, ma la sua città l’ha sempre portata nel cuore fino all’ultimo giorno di vita. Nella serata canadese di martedì, quando in Romagna era già notte fonda, è morto il forlivese Alberto Bentivogli, 98 anni compiuti il 17 settembre. Era ricoverato a Toronto al Markham Stoufville Hospital per complicazioni derivate da una polmonite, in quella Toronto dove viveva dal 1966 dopo aver lasciato la città natia per cercare fortuna in Canada.

Una seconda fortuna, perché Alberto Bentivogli, classe 1927, nei suoi primi 39 anni di vita una discreta fortuna l’aveva già messa in piedi. Nato in via Pisacane, aveva cominciato a vendere scarpe ai mercati con i genitori ed al fratello maggiore Elio. Poi dopo l’apertura della fabbrica di pantofole in via Pisacane, arrivò l’apertura dei tre famosi punti vendita di ‘Calzature Bentivogli’ in città, in un fazzoletto di centro storico: quello in via Giorgio Regnoli angolo piazza XX Settembre, quello in piazzetta San Crispino ed il terzo, il più grande, in corso Mazzini quasi all’angolo con via delle Torri. Alberto ed Elio nel 1964 aprirono un punto vendita ‘Bentivogli’ anche alla rotonda 1 Maggio in pieno centro di Milano Marittima. Ma nel 1966 la vita di Alberto cambia. Contattato da un amico forlivese emigrato a Toronto, Talenti, che gli aveva parlato delle grandi opportunità che si sarebbero potute cogliere per chi aveva voglia di lavorare, Alberto lascia Forlì. Per qualche anno si divide fra la Romagna ed il Canada, anche perché in città ha tre figli, Andrea, Maria Luisa ed Albert, attuale consigliere comunale della Lega; ma poi, complice la separazione, decide che la sua vita sarebbe stata in Canada. Dove prima apre la prima fabbrica di ceramiche nella storia della città canadese, poi si butta nella ristorazione aprendo nella zona più ‘in’ della città, Yorkville, un rinomato ristorante italiano chiamato ‘Corso’, e poi, come ricorda il figlio Albert "ha insegnato a bere il vino ai canadesi". Infatti importa dalla California uva e mosto che vende nei principali punti di ritrovo della città alla folta comunità italiana di Toronto (oltre 500mila persone).

Quindi, agli inizi degli anni ‘80, durante una vacanza a Nassau, alle Bahamas, conosce un forlivese trapiantato su quelle spiagge incantate, tale Pino Garofanelli, proprietario del miglior ristorante della zona. I due entrano in sintonia e cominciano a lavorare insieme nel mondo della ristorazione gestendo diversi locali. "Mio padre – ricorda il figlio Albert partito per il Canada una settimana fa quando il padre è stato ricoverato in ospedale – oltre ad essere un lavoratore instancabile ed un dittatore sul piano lavorativo, imparava immediatamente quello che gli spiegavi. Apprendeva subito le regole di qualsiasi settore lavorativo ed il successo era quasi immediato. Anche se a Toronto si era risposato sempre con una forlivese, Rita, ed aveva avuto altri tre figli, portava sempre la sua città nel cuore e un paio di volte all’anno tornava per salutare noi, suo fratello e sua sorella. Anche negli ultimi anni, quando ormai faceva fatica a muoversi, voleva sempre tornare a Forlì, ma i medici non glielo hanno mai consentito". Alberto Bentivogli lascia la sorella Liliana, i tre figli forlivesi Andrea, Maria Luisa ed Albert, la seconda moglie Rita ed i tre figli canadesi Christian, Alberta e Michael. Ancora da decidere la data dei funerali che si terranno a Toronto, la sua seconda città dopo Forlì.

Stefano Benzoni