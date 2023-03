Un fumetto per sorridere felici

La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati ‘Calle’, domani propone l’apertura straordinaria dalle 14 alle 18 con un’iniziativa espositiva dedicata alla Giornata Mondiale della Felicità. Le Nazioni Unite inoltrano l’invito ad ogni persona di qualsiasi età, oltre a ogni impresa e governo a celebrare la giornata mondiale della felicità ogni anno il 20 marzo. Lo Staff presenta per l’occasione una visita guidata e uno spaccato della produzione fumettistica legata al mondo della felicità, mostrando come sia possibile essere pienamente felici leggendo fumetti grazie a personaggi di simpatia consolidata quali Paperino, Lupo Alberto, Rat-Man, Alan Ford, Braccio di Ferro, solo per citarne alcuni. Immancabili in omaggio, fino ad esaurimento, fumetti per ‘un sorriso di felicità’ a tutti i presenti. Info: 339.3085390 [email protected] Appuntamento domani alle 14 in via Curiel 51.