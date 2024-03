Un giardino per Saman: "Sacrificio come monito"

Il voto della commissione toponomastica è stato unanime ed ha portato alla decisione di denominare l’area verde con accesso da piazza Ordelaffi e via Fiorini, proprio di fronte alla Prefettura, a Saman Abbas. Il nome della 18enne pakistana entrò nelle cronache per la prima volta il 1° maggio del 2021 quando fu denunciata la sua scomparsa da Novellara, nel reggiano, dove risiedeva.

A denunciare fu il fidanzato, anche lui un giovane pakistano conosciuto sul web, che non era mai stato accettato dalla famiglia, infatti per Saman era già stato da tempo programmato un matrimonio con un cugino.

La giovane decise di non sottostare al suo destino e vivere la vita che aveva scelto, al posto di quella che era stata scelta per lei e proprio quello spirito ribelle e indipendente che la animava segnò la sua fine. Il cadavere della ragazza è stato ritrovato dopo oltre un anno, il 18 novembre 2022, in un casolare abbandonato. Le indagini hanno presto portato ai parenti della vittima, i quali hanno preferito toglierle la vita che saperla libera. La sua storia ha suscitato un’enorme ondata di commozione e il suo volto giovane e risoluto che per mesi campeggiava nelle pagine di giornale è diventato ben presto non più il ritaglio di una pagina di cronaca nera, ma un simbolo di libertà.

Fonti del Comune sottolineano come proprio Forlì sia la prima città a dedicare a Saman Abbas un’area pubblica, operazione che si concretizzerà poi con il via libera della Prefettura, come previsto dalla legge in caso di intitolazione straordinaria a persone decedute da meno di dieci anni.

La decisione, comunicata nella giornata dedicata ai diritti delle donne, assume una rilevanza sociale e pubblica in più, sottolineata dal sindaco di Forlì Gian Luca Zattini sulla sua pagina Facebook: "Dedicato a Saman Abbas, affinché il suo sacrificio sia monito per tutti e ci ricordi che ogni tipo di violenza contro le donne è inaccettabile. Il Comune di Forlì, nella seduta della commissione toponomastica di giovedì 7 marzo, ha deciso di denominare l’area verde in centro storico ‘Giardino Saman Abbas’, simbolo della libertà di scelta come diritto inviolabile di tutte le donne. A lei e a tutte le donne del nostro Paese, Forlì dedica questo gesto simbolico ma potente, per lanciare un messaggio forte e chiaro in difesa di quei principi di libertà, autodeterminazione e dignità della persona in quanto valori fondanti della nostra Costituzione".

Sofia Nardi