Un gigante verde svetta a Premilcuore

I tecnici del Demanio Forestale e dell’Università di Scienze Forestali di Firenze hanno ispezionato e misurato le piante di Douglasia, abete americano, presenti nella Fonda sperimentale dei Monti Gemelli, a Premilcuore, sul crinale fra le valli del Rabbi e del Montone, ai confini con Portico e San Benedetto. Racconta Gianluca Ravaioli, responsabile del Servizio forestale dell’Unione Romagna Forlivese: "Piantate nel 1932 dal professor Aldo Pavari dell’Università di Firenze, che faceva sperimentazione per la rapida crescita, queste piante sono in ottimo stato. Quindi, abbiamo constatato che l’esperimento è riuscito, tanto è vero che in alcune zone della Toscana, ma ora anche quelle sui Monti Gemelli, sono considerate naturalizzate".

Queste maestose piante, oltre alla funzione naturale che favorisce la purificazione dell’aria e la bellezza del panorama, vantano un legno pregiato, chiaro con venature rossastre, usato come legno da lavoro. Commenta il sindaco di Premilcuore, Sauro Baruffi: "La pianta più grande è alta 60 metri e con un diametro del tronco a un metro di altezza da terra di 1,30 metri, probabilmente la più alta della Romagna. Certamente si tratta di un ulteriore punto di interesse turistico per il nostro paese, le vallate del Rabbi e del Montone e dell’intero Appennino". Le douglasia ormai centenarie sono rimaste circa un migliaio, in due zone: una sotto i Monti Gemelli e l’altra più a valle verso Premilcuore, sotto il rifugio di Poggio Cavallaro, in località Bruscheto. Per scopi scientifici e turistici, le due aree verranno indicate con appositi segnali per facilitarne l’individuazione. Il botanico Pavari, specializzatosi presso l’Accademia forestale di Tharand, in Sassonia, è stato una delle maggiori personalità delle scienze forestali del Novecento italiano, per avere primeggiato in svariati campi di studio e per la modernità del suo approccio: la strada di una selvicoltura capace di conciliare le esigenze produttive con quelle ecologiche è stata aperta da lui. Si aggiunga che egli ha esplorato e valorizzato settori molto particolari della selvicoltura, come i frangiventi, l’arboricoltura da legno, i rimboschimenti (in particolare quelli dei terreni più inospitali, che assumevano valenza di pubblica utilità e, quindi, un ruolo sociale), le sistemazioni montane, per non parlare della sperimentazione di specie esotiche. Introdurre nel nostro Paese specie forestali da altri continenti è stato possibile grazie alla imponente opera sperimentale di cui egli fu protagonista.

Quinto Cappelli