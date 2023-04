Un ’gioco da ragazzi’ Strade, più sicurezza con foto e video creativi

E’ partito il concorso ’La strada maestra, la precedenza a...’ che intende realizzare, grazie alle foto e ai video degli studenti, una campagna informativa sulle regole del Codice della strada, promuovendo un corretto comportamento dell’utente, sia esso pedone, ciclista o automobilista. Il progetto è promosso dall’Ufficio scolastico di Forlì-Cesena e il Centro Diego Fabbri cittadino, in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili, la Consulta studentesca, con il sostegno di Cna provinciale e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e vede già tre classi delle scuole superiori impegnate sul campo. "Un progetto virtuoso – precisa Paola Casara, assessore comunale alle politiche giovanili – che mette in rete conoscenze comunicative e nuove tecnologie, rendendo protagonisti i ragazzi con tecniche audiovisive all’avanguardia". "Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie – spiega Alessandra Prati dell’Ufficio scolastico provinciale – e gli elaborati possono essere realizzati sia da singoli che da gruppi, con presentazione entro il 20 aprile". Da segnalare come il 35% dei decessi tra i giovani avvenga per incidenti stradali e "noi intendiamo far crescere il senso di responsabilità degli adolescenti, in collaborazione con Aci, Polizia locale e Osservatorio regionale della sicurezza stradale". "Per noi giovani – afferma Manuel Satta, studente del Marconi – è un percorso utile: molti di noi stanno infatti studiando per l’esame della patente di guida e la sicurezza è un tema centrale".

Sono previsti incontri gratuiti sul codice della strada, su tecniche di realizzazione di foto e video e sulle dinamiche di comunicazione social condotti da esperti, con in palio premi per i migliori classificati in buoni cultura (biglietti per cinema, teatro, mostre e acquisto di libri). Le fotografie ammesse saranno valutate da una giuria popolare il 22 aprile a Cesena, nel corso della giornata della Terra, e il primo classificato riceverà un buono cultura del valore di 100 euro. "Abbiamo sempre prestato attenzione ai giovani – rimarca Paolo De Lorenzi, direttore Centro Diego Fabbri di Forlì – e in autunno avverrà il lancio di una campagna promozionale di educazione stradale con depliant e pubblicazioni: creatività e cultura al servizio della comunità". "Stiamo formando gli imprenditori del futuro – spiega Veronica Bridi, Cna Forlì-Cesena – e nella prossima edizione proseguiremo a lavorare in sinergia con tutti i soggetti del territorio".

Gianni Bonali