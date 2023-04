"Un giorno che unisce, saremo con il sindaco"

"Mai come quest’anno le polemiche sul 25 Aprile hanno raggiunto livelli così esasperati, perfino con l’intervento della seconda carica dello stato, che prima ha attaccato i partigiani di via Rasella poi si è perso l’antifascismo dalla Costituzione, dimenticando che oltre a esserlo l’intera Carta antifascista, la XII disposizione finale vieti la ricostituzione del partito fascista". Comincia così la lettera aperta scritta da Vico Zanetti (nella foto), presidente dell’Anpi di Forlì, in occasione della Festa della Liberazione.

"Continua la manfrina sul fatto che il 25 Aprile sia divisivo, cosa che, ad esempio, nessuno direbbe del 2 Giugno che pure vide un referendum con 10 milioni di persone che si pronunciarono contro la repubblica – prosegue Zanetti – . In realtà il 25 aprile unisce, è stato capace di unire nel 1943, in un afflato comune tutti gli schieramenti politici democratici, dai monarchici ai comunisti, dai democristiani ai socialisti, dagli anarchici , ai repubblicani, agli azionisti".

Il tema ha anche una declinazione locale. "Il sindaco Gian Luca Zattini – scrive ancora Zanetti – ricordando i fratelli Spazzoli ci ha detto, ’Potremmo discutere di tutto, ma non sull’antifascismo’. E stavolta devo dargli ragione. Oggi saremo, insieme, in piazza. A ricordare Forlì, città medaglia d’argento al valor militare per meriti resistenziali".

Una medaglia che racconta il sacrificio di tanti forlivesi, "morti per cancellare l’infamia del fascismo e ridarci la libertà, che commemoreremo al sacrario dei caduti. Potrei citare i nomi dei tanti martiri ed eroi della nostra terra – conclude Zanetti – , ne scelgo uno solo, una delle 19 medaglie d’oro concesse a donne resistenti (poche, troppo poche, avrebbero dovuto essere molte di più, e questa fu pure tardiva), Iris Versari. Buon 25 aprile a tutti: a chi c’è, a chi resta a casa e anche a chi è contrario".