Un grande show in diretta Rai. Si balla con Alfa e The Kolors. Sul palco anche giovani talenti

’Tutti a scuola’ dall’istituto tecnico Saffi Alberti di Forlì è stato soprattutto un grande show, con musica e performance, e con il tricolore a campeggiare sullo sfondo di un cielo azzurro, attraversato da nuvole bianche. I conduttori Flavio Insinna e la cantante Malika Ayane hanno salutato in apertura la platea con oltre mille presenti, tra studenti, professori e autorità, con in prima fila il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La trasmissione, in diretta su Rai 1 è stata prima di tutto una festa, ma anche il riconoscimento del contributo di solidarietà offerto dai giovani in quei tragici giorni di maggio, con l’alluvione che aveva colpito la città di Forlì. Malika Ayane con la sua canzone ’Ricomincia da qui’ lancia subito un messaggio di coraggio e speranza ad un territorio ferito, ma che ha reagito con coraggio e resilienza. "Anche per me è come il primo giorno di scuola – afferma la cantante – con l’emozione e il piacere di esserci". Poi entra il Presidente Sergio Mattarella accolto dall’inno nazionale, seguito dalle immagini tragiche dell’alluvione, con la furia dell’acqua che ha portato lutti e distruzione.

Tra gli ospiti, selezionati tramite un avviso pubblico al quale hanno partecipato istituti di tutta Italia, erano presenti gli studenti dell’Istituto comprensivo di Chieri (Torino): 25 violinisti che hanno eseguito ’Carovana nel deserto’, accompagnati dal loro maestro Simone Zoja. Sul palco, con gli studenti a ballare, è arrivato il cantante Alfa, autore di ’Sei Bellissima’, "che ricorda la professoressa di latino che ci faceva imparare a memoria Virgilio…ora invece sto studiando il violoncello…". Attualità quindi, ma anche salute, sport, scuole italiane all’estero e storie di riscatto sociale, con i ragazzi del liceo coreutico Musco di Catania impegnati nell’esibizione dedicata a ’Pandora, il mito’.

Spazio anche alla cronaca recente con il 16enne Alessandro Dioni di Arezzo che, grazie a un corso di pronto soccorso frequentato a scuola, ha salvato la vita con un defibrillatore al 50enne Marcello Amadori, colto da un malore. Da un fatto di cronaca con un lieto fine alla performance del liceo coreutico teatrale ’Germana Erba’ di Torino che ha interpretato ’High School Musical’, con 25 ballerini e due ragazze in carrozzina, campionesse di danza paralimpica, un concentrato di energia e di inclusione, diretti dal maestro Leonardo De Amicis.

Poi un video ha annunciato sul palco il giovane attore Nicolò Galasso, protagonista della serie televisiva ’Mare fuori’, che spiega come "la formazione e la conoscenza rendano liberi. Il sapere è infinito e auguro ai tutti i ragazzi di studiare e appassionarsi sempre al sapere". In primo piano anche lo sport con gli atleti Sofia Raffaelli, Simone Giannelli, Claudia Creti e Maxcel Amo Manu, con il presidente del Coni Giovanni Malagò e Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico. "Ora ripartiremo – afferma il campione di pallavolo Simone Giannelli – dopo la finale europea persa con la Polonia, anche perché le sconfitte fanno male, ma aiutano a crescere". I campioni puntano alle Olimpiadi di Parigi 2024, con i presidenti Malagò e Pancalli che parlano della scuola come importante veicolo di educazione e formazione allo sport.

Quindi la platea si alza tutta in piedi a ballare il tormentone estivo ’Italo disco’ dei The Kolors, con il frontman Stash che accenna al nuovo disco in lavorazione e "all’importanza di continuare a studiare per crescere". L’istituto professionale ’Morvillo Falcone’" di Brindisi ha proposto, nel finale, una sfilata di moda, tra etica ed estetica, con abiti realizzati a scuola, lanciando un messaggio di resistenza e lotta alla mafia.