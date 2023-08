Un grazie agli ’angeli’ di Formula Servizi e dell’associazione InZir

Si è tenuta al Ceub di Bertinoro la cerimonia di consegna di un attestato e di una medaglia alle lavoratrici e ai lavoratori di Formula Servizi che, volontariamente, a seguito dell’alluvione, hanno contribuito a portare un po’ del loro aiuto e della loro presenza alle comunità colpite.

Durante la cerimonia, Formula Servizi ha espresso il proprio ringraziamento a chi ha voluto, senza aspettarsi alcuna ricompensa, portare sollievo e aiuto concreto ai colleghi e alle comunità in difficoltà nelle prime ore successive agli eventi che hanno colpito la Romagna.

Lions Club Forlì Host, invece, ha devoluto 1.000 euro all’associazione InZir con sede in via Bezzecca come segno di gratitudine e riconoscimento, dato che il circolo, nelle ore successive al’alluvione, si è prodigato realizzando nei suoi locali un punto strategico per il coordinamento dei volontari che hanno operato al quartiere San Bedenetto, per poi dare vita anche a una raccolta fondi in favore delle vittime dell’acqua.