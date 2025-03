Un incontro pensato per gli operatori del settore extra alberghiero

Cna Turismo e Commercio annuncia un nuovo appuntamento dedicato agli operatori del settore extra alberghiero nell’ambito dell’iniziativa ‘Affitto Fatto!’. L’incontro è in programma oggi alle 18.30, con un webinar pensato per offrire una panoramica su due temi di grande interesse per tutti gli operatori del settore. Maurizio Zoli, Responsabile del Servizio Fiscale di CNA, guiderà il pubblico alla scoperta delle migliori pratiche per una gestione fiscale ottimale. A seguire, Mirco Ricci di Master Foto Cesena, con la sua esperienza in fotografia, condividerà preziosi consigli su come realizzare scatti efficaci per promuovere al meglio gli spazi turistici. La partecipazione è gratuita, ma per garantire la propria partecipazione è necessario iscriversi in anticipo. Per maggiori informazioni e iscrizioni, visita il sito www.cnafc.it