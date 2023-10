Un incontro sul dissesto idrogeologico

Oggi pomeriggio alle 16.30

in Salone comunale il prof Carlo Cacciamani, direttore dell’Agenzia Nazionale ‘ItaliaMeteo’, interverrà su ‘Salvare la nostra Italia. Dissesto idrogeologico: possibili interventi’ nell’ambito del ciclo di incontri ‘Ascoltare il battito della Terra’, proposti dall’associazione culturale San Mercuriale. "Si parlerà delle strategie per fronteggiare i disastri ambientali. L’Italia è bellissima ma fragile: le tragedie dell’ultimo anno (Marche, Ischia, Romagna) evidenziano la geografia del gravissimo dissesto idrogeologico che l’affligge", affermano in una nota i responsabili dell’Associazione, presieduta da Paolo Dell’Aquila. Gli incontri sono proposti con il patrocinio del Comune di Forlì, dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna e della diocesi di Forlì-Bertinoro e con il sostegno dell’Associazione Gruppo

di Preghiera di Montepaolo.

Per informazioni www.sanmercuriale.it, info@sanmercuriale.it.

a. r.