Un inserto speciale di 56 pagine dedicato alla visita

Lunedì, il giorno della visita di Mattarella, il Carlino sarà in edicola con un inserto speciale dedicato al Presidente della Repubblica e al mondo della scuola che, attorno a lui, celebra il proprio inizio. Ben 56 pagine in cui analizzeremo i significati di cui questo avvenimento è denso: dall’alluvione che tentiamo di lasciarci faticosamente alle spalle, al futuro dei nostri ragazzi che tornano in queste ore sui banchi. E poi i legami della città con Sergio Mattarella (nella foto) e con i precedenti capi dello Stato che vennero in visita nelle nostre terre. Un appuntamento da non perdere, lunedì in edicola.