Un laboratorio per costruire un castello

Il Medioevo, con i suoi simboli e le sue immagini, sarà il filo conduttore di ‘Dame Cavalieri’, il ciclo di laboratori per bambini e famiglie promossi a novembre dal Museo Archeologico Tobia Aldini di Forlimpopoli. Si comincia oggi alle ore 15,30 con un pomeriggio dedicato al castello, luogo d’eccellenza del Medioevo. Dopo aver scoperto gli elementi costitutivi del castello medievale, i piccoli partecipanti saranno invitati a realizzare il loro castello con materiali di riciclo insieme ai genitori. Il ciclo proseguirà sabato 18 novembre con ‘Il drago di San Rufillo’ e si concluderà sabato 25 novembre con un laboratorio dal titolo ‘La corona incantata’. La quota di partecipazione per ogni laboratorio è di 5 euro. Disponibile un biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini) a 12 euro. Partecipazione gratuita per i bambini da 0 a 5 anni. Domani, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso al Museo Archeologico sarà gratuito. Alle 15,30 chi lo desidera può partecipare a una visita guidata alla scoperta della storia di Forlimpopoli, raccontata attraverso i reperti custoditi all’interno del museo. Il costo della visita è di 5 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni sia sul laboratorio ‘Dame e Cavalieri’, sia per la visita guidata: 337 1180314, maf@comune.forlimpopoli.fc.it.

Matteo Bondi