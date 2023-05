Un laboratorio per la prof Raffuzzi

Oggi alle 15 alla sede dei corsi di studio in Ingegneria Aerospaziale e Ingegneria Meccanica, in via Montaspro 97,

verrà celebrata la cerimonia di intitolazione del nuovo laboratorio di informatica e disegno (lab 0.3) in memoria della professoressa Leila Raffuzzi, scomparsa nel 2016.

Presente la prorettrice vicaria dell’università di Bologna, Simona Tondelli, con l’assessore Melandri e Alessandro Rivola, responsabile dell’unità operativa della sede distaccata del dipartimento di Ingegneria Industriale presso il Campus di Forlì.