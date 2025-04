Un laboratorio sul cantautorato

Stasera alle 21 al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro prenderà il via il laboratorio sulla canzone d’autore condotto da Giacomo Toni, per scoprire e sviluppare il proprio potenziale creativo attraverso la scrittura di canzoni. Ogni persona ha una storia unica e interessante da raccontare, e per questo i cinque incontri del laboratorio sveleranno come musica e parole possono diventare strumenti potenti per comunicare emozioni, vissuti e riflessioni personali. Dalla tecnica di scrittura alla composizione musicale, mettendo al centro l’autenticità e l’esperienza individuale, si esploreranno temi come la metrica, il ritmo e la scelta delle parole. Non è necessario avere esperienza musicale. La prima parte del laboratorio sarà composta da 5 lezioni serali di giovedi, tra aprile e maggio, dalle 21 alle 23. Info su prenotazioni e costi: 333.1296915