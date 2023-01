Un libro alla scoperta dei cippi tra Romagna e Toscana

E’ di recente pubblicazione il libro di Massimo Ducci e Graziano Maggi ‘Termini di pietra. Appunti per la ricerca dei confini del territorio granducale e del monastero di Camaldoli nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi’ per le edizioni Agc di Pratovecchio Stia. Un libro di poco più di 100 pagine, ma ricco di immagini e cartine storiche del territorio a cavallo tra Romagna e Toscana, uscito grazie al sostegno dell’ente Parco e alla collaborazione scientifica e sul campo del Gruppo Archeologico Casentinese, del Raggruppamento Carabinieri per la biodiversità di Pratovecchio, l’Unione dei Comuni del Casentino, la Soprintendenza archeologica e il Museo Archeologico del Casentino. Il progetto sull’origine e la collocazione dei termini (o cippi) in pietra arenaria lungo il crinale dell’Appennino tosco-romagnolo che segnavano i confini tra i possedimenti dei monaci camaldolesi e quelli dell’Opera del Duomo di Firenze e poi del Granduca Leopoldo II di Toscana, offre l’opportunità ai sempre più numerosi visitatori come alle guide escursionistiche di comprendere meglio l’evoluzione e la storia delle foreste oggi ricomprese nelle Riserve naturali biogenetiche statali e nel Parco nazionale.

Gli autori hanno lavorato a lungo sia tra le carte degli archivi che scarpinando su e giù tra le valli e i crinali dell’Appennino constatando amaramente che "dei 91 cippi originari posti tra i due possedimenti ne sono rimasti purtroppo pochi, ma le carte originali e quello che resta forniscono ancora preziose informazioni sui toponimi, sulle antiche strade, cave e vecchie fonti". Un modo per conoscere anche l’espansione dei possedimenti di Camaldoli in terra di Romagna e in particolare l’insediamento non caso detto ‘Eremo Nuovo’ oggi di proprietà del Parco che andrebbe maggiormente salvaguardato e valorizzato.

o.b.