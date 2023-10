Un libro in memoria del cardinale Silvestrini

Nel 2006 fu consegnato al Cardinale Achille Silvestrini (Brisighella 1923 - Città del Vaticano 2019) il ‘Vincastro d’Argento - Premio a una Vita’, il più alto riconoscimento che l’antica Accademia degli Incamminati di Modigliana riserva ai soci che hanno dato "valore alla vita per l’esemplare condotta e i risultati raggiunti: negli studi, nella ricerca e nell’insegnamento; nell’attività creativa e artistica; nell’impegno politico e civile o di volontariato; nell’esercizio dell’attività professionale, imprenditoriale, commerciale e, comunque, produttiva".

Per questo motivo a Brisighella sabato 21 ottobre, alle ore 10, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, si terrà una importante riunione, in occasione del centenario della nascita dell’eminente diplomatico della Santa Sede, sul tema: ‘L’onda lunga della diplomazia vaticana - dalla conferenza di Helsinki 1975 ad oggi’.

L’evento è organizzato insieme all’Accademia, associazione ‘La Memoria Storica di Brisighella - I Naldi Gli Spada’ e i due Comuni di Modigliana e Brisighella.

Dopo i saluti del presidente dell’Accademia Venerino Poletti e di Velda Raccagni, presidente della Memoria Storica, sarà la volta dei due sindaci: per Brisighella Massimiliano Pederzoli e per Modigliana Jader Dardi. Sono previsti quattro interventi coordinati dal giornalista Alessandro Rondoni: il senatore Pier Ferdinando Casini, presidente d’Onore dell’Accademia e dal 2015 docente di ‘Geopolitica del Mediterraneo’ presso la Lumsa di Roma; il cavaliere del lavoro Antonio Patuelli, presidente Emerito dell’Accademia e dell’Abi; la senatrice Emma Fattorini, docente ordinario di Storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma, autrice del libro su Silvestrini ‘La diplomazia della speranza’ e il dottor Gianfranco Brunelli, dal 2011 direttore della rivista religiosa ‘Il Regno’ e stretto collaboratore del Cardinale dal 1996 al 2002.

"Frutto di conversazioni raccolte nel corso degli anni, questo libro non è una biografia del Cardinale Achille Silvestrini a cent’anni dalla nascita (25 ottobre 1923) – riporta nell’introduzione la Fattorini – e neppure solo un saggio di storia. Materialmente è un racconto costruito su una serie di interviste realizzate nel tempo. Fu protagonista degli eventi fondamentali della Chiesa e della storia del ‘900 fino ai primi due decenni del nuovo millennio: Silvestrini ha attraversato infatti un arco temporale che va da Pio XII a papa Francesco, nella veste di diplomatico della Santa Sede, in quella di Prefetto della Congregazione per le Chiese orientali e quale componente del collegio cardinalizio".