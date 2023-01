Un libro sulla crisi della Memoria

Oggi, alle 17, si terrà presso il Palazzo Romagnoli di via Albicini 12 un incontro con Alberto Cavaglion, professore di Storia dell’Ebraismo all’Università di Firenze, nell’ambito del ciclo di iniziative ‘Luoghi della memoria’, promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, dal Cidi e dalla Fondazione Alfred Lewin per la giornata in memoria delle vittime dell’Olocausto. Cavaglion presenterà il suo libro ‘Decontaminare le memorie‘, in cui si riflette sulla ‘crisi’ dei giorni della memoria, sia a livello di contenuti che di modalità. Non corrispondendo a un vero e proprio progetto culturale, ma essendo basato unicamente sulla pratica di rievocazione del dolore subìto dalle vittime delle violenze del nazifascismo, tale ‘metodo’ risulta infatti incapace di arginare concretamente intolleranza, odio, antisemitismo e razzismo, che anzi, nonostante il fiorire di tali appuntamenti, risultano in crescita. Per informazioni, è possibile chiamare il numero 054321422.

ste. bau.