Un lungo viaggio insieme. In due o in famiglia, trionfa sempre il ’noi’

La famiglia dei Coatti

si diverte come i matti.

Viaggiare è la sua passione

da Forlì fino a Lione.

Eccoci qui a Milano

dall’amico Giuliano.

Ogni posto è bello assai

se l’Amore dentro avrai.

Buon San Valentino

Ale, Enea, Tommy

***

Dolce Francy, se io dovessi scegliere tra me o te ... io scelgo noi! Tuo sempre e per sempre.

Andrea

***

Una rosa rossa e un calice di spumante e anche se il tuo posto è vuoto il mio cuore è pieno di te. Buon San Valentino, piccola, ovunque tu sia.

A presto Dony, tuo Fer

***

Io e te. Un insieme finito. (i,g)

***

Da Patrizia a Franco

L’uomo dei sogni esiste: basta continuare a dormire.

***

Carissima Anna, ad aprile saranno 33 anni di vita insieme.. ma a me sembra ancora ieri la prima volta che ti ho vista. Quante cose fatte insieme, quanti sentimenti vissuti. Ora, da due anni, la mia salute ci dà preoccupazioni, ma il punto fondamentale è che ti voglio molto bene e, senza te, non potrei vivere. Per questo anche questo San Valentino, come ho fatto tante volte sul Carlino, ti mando il mio ti amo. La vita continua e, con lei, continuano i miei messaggi per te. Grazie, Anna Valentina !

Tuo Piero

***

A Raffaella da Fabio

Amore, sentimento magnifico e intenso, / che abbraccia l’animo sognante, / come il sole che splende nel cielo immenso, / illuminando con passione ogni istante. / Raffaella, come una rosa sbocciata al mattino, /che profuma di felicità e speranza, /che avvolge ogni istante come un lenzuolo di lino, / e trasforma la vita in bellissima danza. / Raffaella, emozione che aumenta il battito, / che accompagna il viaggio dell’esistenza, / che dona significato ad ogni palpito, / e riempie d’amore ogni singola essenza. / Questo amore intenso e puro / è profumo di felicità, / la ragione di un gaudio duraturo, / colore e musicalità / Nessun tempo è sufficiente / per dedicarti tutto l’amore che c’è, / ma prometto che in ogni istante / il mio cuore parlerà di te.