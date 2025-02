Un lungo viaggio insieme. Uniti si può arrivare lontano tra corteggiamenti e baci

Per Giada da Ale

Che questo San Valentino sia solo l’inizio di un lungo viaggio insieme e grazie di rendere la mia vita così speciale.

***

Per Lucia da Daniele

Il giorno arriva / e canto evviva / Quando il viso appare / È quello da sognare / È quello che cantare / Il cuore fa! / Un nome solo / Esce un respiro / Che mi porta in giro / A cercare te. / Il giorno arriva / E canto evviva / Mi porta a Te / Con musica nel cuore / Sento il languore / Dentro me / Mi assale il timore / Di perdere Te / Non so come sarà / So che sarò felice / Di rivedere Te / Il giorno arriva / E canto evviva / L’animo si spande / Incontrando te / La poesia nel cuore / Nasce da sola / Nel scorgere te / È come un fiume in piena / Il sentimento irrompe in me / Non potrò vivere / Senza te.

***

Buon San Valentino alla famiglia Coatti-Ferlini.

Gli anni passano, ma noi siamo resilienti, resistiamo alle intemperie. Un augurio affinché possiamo progredire ancora per molti anni assieme: uniti, solidali, sintonici e innamorati. Oggi è la nostra festa, ma lo saranno tutti i giorni trascorsi assieme, perché uniti si vince sempre e si può arrivare lontano.

Alessandra

***

Mio amato Dudu,

Tua è la luce che splende nei miei occhi. Tuo è il sorriso che illumina il mio volto. Tuo è l’amore che alberga nel mio cuore. Due anelli ci uniranno, congiungendosi formando un simbolo che rappresenta l’infinità del nostro amore. Buon San Valentino Amore. Tuo piccolo Bubu

***

Fer per Dony

Siamo soli io e Happy mentre camminiamo sulle strade e i sentieri che ci videro insieme, felici. Siamo soli. O forse no.

***

In un mondo pieno di guerra / con l’amore sepolto in terra / dove un abbraccio è un sol triste pianto / e un sorriso deride soltanto /con il denaro che compra i diamanti / tennisti e centravanti / ogni anno c’è San Valentino / per fare credere all’uomo e al bambino / che ancora c’è un gran cuore / rosso di ardore.

Andrea

***

A Papy

Un secondo ti ho visto

Un minuto ti ho parlato

Un’ora ti ho pensato

Un giorno ti ho corteggiato

Un mese ti ho abbracciato

Un anno ti ho baciato

Una vita ti ho dedicato

Grazie amore.

Mamy

***

Per Enrico da Benedetta

Sei il ti amo con un bacio alla mattina in pigiama / Sei la risata di Achille e gli occhi di Enea / Sei le canzoni di Vasco in macchina / Sei il nostro giro al parco il pomeriggio / Sei quel posto da dove si vede fino al mare / Sei quel viaggio che voglio fare / Sei fino a dove voglio arrivare

Sei un abbraccio che dura per sempre / Tu sei per me l’amore più grande che c’è!

***

Per Andrea da Francesca

Un amore così grande un amore così! Quando sogni d’invecchiare con una persona è solo lui che ami! Buon San Valentino, per tutta la vita stammi vicino. 12 anni insieme! Vedrai noi ce la faremo a continuare a vivere emozioni che non si dimenticano perché il nostro amore è ancora tutto intero, solo mio e solo tuo. Per sempre tua moglie che farebbe qualsiasi cosa per te.

***

Per Giancarlo da Consuelo

Nonostante tutti, nonostante tutto... 9 anni di noi

***

Per Filippo e Francesco

Si possono amare cose e persone… ma l’amore per i figli è unico e per sempre! Dedicato ai miei due gioielli più grandi

Patrizia

***

Per Anna Valentina da Piero

Sono 35 anni che sei arrivata della mia vita, diventata da allora la nostra vita. Abbiamo girato insieme tante parti del mondo e tante altre avremmo voluto girare. Vivere insieme è stato bellissimo per me, con i nostri due matrimoni, prima civile poi in chiesa. Mi hai dato tanto, anche in questi ultimi anni delle mie 82 primavere, nei quali la mia salute ci ha dato tanti problemi. Perché ci sei, perché sei tu, in questo ennesimo messaggio tramite il Carlino: Grazie Anna, ti voglio bene, compagna della mia vita.

***

Per Patrizia da Marino

L’amore è il più grande ristoro della vita, le vere storie d’amore non finiscono mai.

***

Per Franco da Patrizia

Alzati, vestiti, sorridi e comincia. Il mondo ti aspetta con le sue infinite strade, il cuore ha fame di emozioni, la vita corre veloce e non aspetta nessuno. Siamo pronti per un bellissimo San Valentino

***

Maria Giulia, dolce brezza / Cristian, forza e tenerezza / Due destini che si sfiorano / come onde che s’innamorano / Lei, un raggio all’alba chiara / lui, il sentiero che ripara / Insieme danzano nel tempo / due cuori uniti dallo stesso vento / Maria Giulia e Cristian, stelle vicine / luci che brillano senza confine. / Nel loro nome un dolce incanto / un legame forte, profondo e santo.

***

Alaska, vivo nei tuoi forti abbracci, mi perdo nei tuoi ricci capelli, sei un regalo stupendo, anche questa cena che vinceremo però non è male!

Gianni