Un maxi evento per i 40 anni del Naima club

Michele Minisci *

Ero qualche settimana fa a cena con il gruppo storico dello staff del mitico Naima jazz club, come avviene un paio di volte all’anno, da quando il club ha chiuso la sua attività nel dicembre del 2013, e lancio l’idea di organizzare un grande evento per celebrare nel prossimo autunno i 40 anni del club che ha fatto la storia della musica jazz nella nostra città, nella nostra regione e non solo. A un tratto mi sento rispondere da Renato Lombardi, il titolare delle Amplificazioni Lombardi che ci hanno accompagnato in tutti questi anni: ’Ma cosa vuoi celebrare, Michele, il Naima è morto e sepolto dai ricordi ormai da più di dieci anni’.

* fondatore del Naima