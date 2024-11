"Un mercatino di Natale con prodotti del territorio"

Si chiama ‘Natale Agricolo’ ed è la nuova iniziativa che coinvolgerà per i prossimi due fine settimana la frazione di Fratta Terme a Bertinoro. Promosso dalla Pro loco, l’evento nasce dall’idea di due giovani imprenditrici agricole del paese, Alice Giannetti e Giulia Coromano. "Abbiamo pensato che sarebbe stato carino realizzare una sorta di mercatino di Natale – spiega Giannetti –, ma proponendo quello che tanti piccoli produttori come noi fanno, al posto delle solite bancarelle di dolci o addobbi".

L’idea prende così corpo con il coinvolgimento della Pro loco di Fratta Terme per la parte amministrativo burocratica. "Facciamo tutti fatica a farci conoscere – spiega – vorremmo dare così una mano, una possibilità di promozione, mentre per chi ci verrà a trovare ci sarà la possibilità di fare un regalo particolare oppure realizzare un bellissimo cesto natalizio riempiendolo di tutto quello che uno vuole. Per questo abbiamo cercato produttori tutti diversi l’uno dall’altro, almeno nei prodotti proposti". Si va dal miele al vino, dai liquori alle noci, dalla torrefazione artigianale all’olio, "ma anche creme, passate, succhi di frutta, piccoli gioielli, addobbi realizzati con materiale dei campi – raccontano le due imprenditrici –. Saremo una trentina di espositori ogni volta, anche se nei quattro giorni alcuni cambieranno e ne arriveranno di nuovi". Si parte sabato e domenica, per poi bissare il 7 e l’8 dicembre. Natale Agricolo sarà allestito nella rinnovata piazza Colitto e le bancarelle saranno visitabili dalle 15 alle 20. Ci sarà la casetta degli elfi dove i più piccoli potranno scrivere la propria letterina a Babbo Natale, un piccolo ranch con pony e asinelli dove poter avere il battesimo della sella, i cantastorie e i befanotti, piadina, crescioni, caldarroste e vin brulé.

