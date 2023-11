Un milione per Civitella e Predappio Alta

Consolidare le frane esistenti e prevenirne di nuove: un bando della Regione per il contrasto del dissesto idrogeologico stanzia un milione di euro per un progetto forlivese legato al dissesto idrogeologico. In particolare i fondi serviranno per i paesi di Civitella e Predappio alta, entrambi vessati dalle frane per "interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico degli abitati da consolidare". In totale sono 44, per un totale di 33 milioni di euro, gli interventi, da Piacenza alla Romagna, ammessi, dopo l’esame del Nucleo di valutazione, da un bando della Regione per il contrasto del dissesto idrogeologico "privilegiando approcci e tecnologie naturali". I fondi vengono dal Fesr, il fondo europeo di sviluppo regionale.

Ieri il centrodestra ha esultato per una serie di altre risorse, provenienti dai fondi Pnrr. "Le nuove risorse in arrivo per i territori alluvionati, confermate da Giorgia Meloni durante l’ultimo question time al Senato e comunicate pubblicamente dal Viceministro Galeazzo Bignami nei giorni scorsi, sono ora puntualmente confermate – ha detto la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri –. È un motivo di grande soddisfazione: poter contare su 1,2 miliardi di fondi del Pnrr per la difesa idraulica, il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, il ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e sociosanitarie di proprietà pubblica, oltre al ripristino delle scuole e delle infrastrutture sportive, è davvero importante. Queste risorse si sommano a quelle già stanziate dal Governo per oltre 5 miliardi di euro. La ricostruzione ha solide basi su cui essere implementata, ma soprattutto si mettono a disposizione nuove risorse per aumentare le difese del territorio ed evitare così che la Romagna vada sott’acqua ogni due o tre anni. Chi abita vicino ai fiumi e ai torrenti esondati non deve convivere con la paura ogni volta che piove. Il Governo ha fatto e sta facendo la sua parte, chiediamo alla Regione Emilia-Romagna di fare altrettanto, annunciando il cronoprogramma di interventi sui territori alluvionati e dando corso alle necessarie opere di messa in sicurezza".

Anche la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari ha commentato l’erogazione dei fondi approvata dalla Commissione Europea dopo la rimodulazione: "Accogliamo positivamente la notizia che arriva oltre un miliardo di euro per intervenire sul dissesto idrogeologico in Emilia Romagna. Grazie all’impegno del ministro Raffaele Fitto e di tutto il governo, altri fondi si aggiungono a quelli già previsti per il recupero del territorio e la ripartenza dell’economia della regione. È l’ennesima prova che l’esecutivo di centrodestra è presente e agisce con fatti concreti".