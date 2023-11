Un minuto per Giulia. Spettacoli e letture per studenti e non solo: tutte le iniziative

Nel corso della seduta della commissione pari opportunità, tenutasi ieri nella sala del consiglio comunale, si è tenuto un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin. Un minuto di riflessione personale nel quale comprendere anche tutte le altre vittime di femminicidio che, solo nel 2023, sono, al momento, ben 106. Una seduta particolare che ha visto due momenti principali: la lettura del calendario degli eventi in vista del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, e la presentazione del Piano per l’uguaglianza di genere della città metropolitana Bologna. Piano esposto dalla responsabile Simona Lembi e che prevede, come ha sottolineato la consigliera del Pd, Loretta Prati, il contrasto a ogni tipo di disuguaglianza e discriminazione con specifico riferimento anche al mondo Lgbtq. "E’ un cambio di rotta – si è chiesta la consigliera comunale – rispetto al 2019, quando questa giunta bloccò un progetto, finanziato dalla Regione, sulla formazione dei dipendenti comunali proprio su questi temi?". Domanda a cui l’assessore alle pari opportunità, Andrea Cintorino, non ha risposto. Fitto il calendario di iniziative in vista del 25 novembre. Attività che, in alcuni casi, sono già avvenute nei giorni scorsi.

Domani alle 21 al Piccolo andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Barbablù’ di Hattie Naylor e sarà possibile visitare in loco la mostra ‘Com’eri vestita?’ promossa da Amnesty International. Venerdì mattina le classi terze medie di Bertinoro assisteranno alla presentazione dei libri ‘Vita e Visioni. Mary Shelley e noi’ e ‘La dichiarazione sovversiva. Olympe de Gouges e noi’. Alle 21 alla Sala San Luigi a Forlì ci sarà la proiezione del film ‘Il concorso’, a seguire confronto con il Collettivo Monnalisa su diritti delle donne ed esperienze personali. Dibattito e domande con il pubblico a microfono aperto. Il salone comunale ospiterà il 25 alle 9 il convegno ‘Facciamo rete contro la violenza sulle donne’, promosso dal Centro Donna del Comune di Forlì. Alle 9,30 presso la Sala Santa Caterina andrà in scena lo spettacolo teatrale di e con Stefania Paternò ‘Briciole’, promosso dal Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne. Evento riservato a studenti delle scuole superiori.

Per tutto il giorno, al Centro commerciale Punta di Ferro, sarà allestito uno stand di divulgazione informazioni sulle attività del Centro Donna e somministrato un questionario sulla violenza di genere. Alle 11 il salone comunale di Bertinoro ospiterà ‘Bella e Brava: antidoti agli stereotipi di genere’ di e con Eleonora Giovanardi. Alle 16,30 all’Oratorio San Sebastiano verrà inaugurata la mostra ‘Anatomie auliche’ di Anna Boschi, visitabile fino al 10 dicembre. Alle 17,30 il palazzo comunale di Forlì verrà illuminato di arancione per l’iniziativa di Soroptimist International Club Forlì ‘Facciamo luce per dire no alla violenza sulle donne’. Alla stessa ora in viale Roma a Civitella verrà inaugurata una panchina rossa Smart. Alla Fabbrica delle Candele alle 18,30 si svolgerà l’evento ‘Un’altra storia di donne’ promosso da Fidapa-Bpw Italy. Le iniziative del 25 si concludono alle 20,45 al teatro parrocchiale di San Martino in Strada con la rappresentazione teatrale ‘Quelle ragazze ribelli. Storie di coraggio’ di Gigi Bertoni. Altri eventi proseguiranno nei giorni successivi a Forlì e nelle città vicine.

