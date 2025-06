"Un modo concreto per abbattere ingiustizie e disuguaglianza"

Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì-Cesena spiega come "1.090 morti sul lavoro, ovvero tre al giorno, con il 92% di assunzioni precarie, con gente che viene licenziata e non ha più diritto ad essere reintegrata anche se un giudice dice che ha ragione, con ragazzi italiani a tutti gli effetti che non possono nemmeno fare un concorso pubblico e devono vivere la ricattabilità del permesso di soggiorno" siano questioni importanti per andare a votare.

Giorgini, quanto può pesare andare alle urne per i referendum?

"Questi referendum sono un modo concreto per combattere la precarietà e lo sfruttamento sul lavoro. Vedo un entusiasmo crescente, un clima positivo e una crescita dell’informazione, con tante iniziative sul territorio".

Partiamo con il primo quesito: stop ai licenziamenti senza giusta causa.

"Non possono esistere lavoratori di serie A e di serie B, che sono nella stessa azienda, ma con tutele differenti. Votiamo sì perché, in caso di licenziamento illegittimo in imprese con più di 15 dipendenti, la possibilità di scegliere la reintegrazione nel posto di lavoro torni ad essere un diritto".

Secondo tema: più tutele per i lavoratori delle piccole imprese.

"Questo problema riguarda più di 3 milioni di persone: votiamo sì per cambiare le modalità di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole e medie imprese e per dare al Giudice la possibilità di calibrare il giusto indennizzo, in base a criteri come l’età, ai carichi di famiglia, la dimensione e il fatturato dell’impresa".

Terzo quesito: riduzione del lavoro precario.

"Dobbiamo mettere uno stop chiaro alla precarietà che ingabbia i lavoratori in questo Paese. I contratti, infatti, possono avere una durata anche di pochi giorni: occorre abrogare queste norme e a reintrodurre, sin dal primo giorno di lavoro, causali giustificative disciplinate e previste dai contratti collettivi".

Quarta questione: più sicurezza sul lavoro.

"Il referendum è un modo per iniziare a cambiare concretamente le cose, dando alla ditta committente la responsabilità nel risarcimento alle vittime in caso di infortunio, anche mortale dei lavoratori negli appalti".

In chiusura, l’ultimo quesito: facilitare l’ottenimento della cittadinanza italiana.

"Gli italiani senza cittadinanza vivono in Italia, pagano le tasse nel nostro Paese, lavorano qui, ma non vengono riconosciuti come cittadini e questo porta a continui limiti, soprattutto negli anni della formazione scolastica e poi nel lavoro, dove aumentano i rischi di ricattabilità. Votiamo sì per ridurre i tempi di residenza da 10 a 5 anni per iniziare l’iter della domanda di cittadinanza".

Gianni Bonali