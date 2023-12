Un ’Momento’ tra relax, caffè e un buon vino

‘Un Momento’, bar e bottega alimentare, aprirà i battenti domani a Predappio in viale della Libertà 69 a Predappio, con inaugurazione dalle 17 alle 20 e taglio del nastro alla presenza del sindaco, Roberto Canali. Racconta Matteo Bagnai, titolare e ideatore del nuovo locale, insieme alla moglie Federica Faggioli: "Non è solo un luogo per prendere un caffè o un aperitivo, ma anche uno spazio dove stare bene". Poi Matteo diventa più convincente, rivolgendosi direttamente ai nuovi clienti: "Se avete un momento, passate dal Momento, dove vi aspettiamo per un saluto, un sorriso, una chiacchiera, una risata, un po’ di compagnia, una merenda, un pranzo, un aperitivo. Per qualunque cosa saremo qui ad accogliervi. Vorremmo essere per voi quella gentilezza che ricorda a qualcuno che il mondo è un posto meraviglioso. Perché nella vita non si può piacere proprio a tutti, ma puoi piacere tanto a pochi. Ed è tutta un’altra cosa". Racconta ancora Bagnai: "Dopo aver lavorato per anni nel settore del mobile, durante il periodo della pandemia io e mia moglie abbiamo pensato ad un’attività che avesse a che fare con la cucina, la mia passione da sempre. Allora siamo arrivati alla conclusione di aprire un locale dove i clienti possano fare colazione, pranzetti, aperitivi serali, acquistare anche prodotti interi e freschi, rigorosamente della Romagna e del territorio, senza dimenticare tante altre sfiziosità tutte da provare".

A Predappio, capitale romagnola del Sangiovese, poteva aprire un locale del genere dimenticando il vino? Annuncia a questo proposito l’oste-sommelier Matteo, grande appassionato anche di vini: "Partiamo con 17 etichette, fra cui una decina della Romagna. Ma chi beve un bicchiere, piacevole novità, potrà portarsi a case anche la bottiglia". Nel nuovo locale sarà presente sempre una commessa. Concludono Matteo e Federica: "A Predappio un locale del genere mancava. Così noi offriamo la possibilità ai predappiesi, ai romagnoli, a quelli di passaggio, ai turisti e a tutti quelli che vorranno un luogo per trovarsi a proprio agio". Matteo Bagnai, figlio di Marisa Tumidei del mobilificio storico di Predappio, è partito da ragazzo con la passione del mobile. Nel 2005 ha fondato l’azienda www.momenti-casa.it , iniziando un percorso fra imprenditorialità e inventiva, dedicato alla casa e ai suoi elementi. La moglie Federica ha lavorato nella moda, mentre negli ultimi anni ha fatto un percorso di arredatrice di interni.

Quinto Cappelli