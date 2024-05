‘Un mondo di miele’: giochi, immagini e ricette per bambini

Prosegue la rassegna di laboratori dedicati ai più piccoli alla Biblioteca Comunale Torricelli di Meldola con ‘Un mondo di miele’ in programma questo pomeriggio alle 16.30. I piccoli lettori scopriranno cosa si nasconde dietro ad una goccia di miele e attraverso giochi, immagini e ricette scopriranno le diverse varietà di questa dolce prelibatezza. Il laboratorio è promosso in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì-Cesena e Slowfood. Prenotazione obbligatoria: 366.4444131. Infine, mercoledì 29 maggio le volontarie di Nati per Leggere proporranno letture animate per i più piccoli. Per informazioni: biblioteca@comune.meldola.fc.it.

o.b.