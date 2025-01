Un monumento dedicato ai marinai ai giardini Tonelli

Forlì e il mare hanno un legame? Evidentemente sì, visto che esiste il gruppo Marinai d’Italia Forlivesi. Realtà, quest’ultima, che ha donato al Comune un’àncora con una porzione di catena. Domanda: per farne cosa? Risposta: per allestire un monumento da intitolare ai ’Marinai e marittimi forlivesi’ nell’area verde adiacente alla ’Galleria Vittoria’, su via Nazario Sauro, cioè ai giardini Tonelli. La giunta ha accolto la proposta del gruppo Marinai d’Italia Forlivesi, approvando un progetto da 40mila euro.