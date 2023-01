Un narratore e cinque musicisti al Verdi per i grandi della tromba

Domani alle ore 21, al teatro Verdi di Forlimpopoli, prosegue la terza edizione di L’Abbejazzario a cura dall’associazione ‘dai de jazz’ e patrocinata dal Comune, con lezioni-concerto dedicate ai giganti del jazz. In questo incontro dal titolo ‘Fiato alle trombe’ Alberto Antolini, in veste di narratore, inquadrerà le vicende umane e artistiche di Kenny Dorham, Lee Morgan, Freddie Hubbard, Don Cherry e Clifford Brown, principi della tromba.

A interpretare i brani cinque musicisti: Giovanni Falzone (foto), trombettista, compositore, improvvisatore di grande fantasia, è uno dei protagonisti del jazz italiano ed europeo; Stefano Bedetti, sassofono tenore e soprano, compositore, arrangiatore, ha in vigore e ricchezza inventiva del fraseggio le qualità con cui si muove fra tradizione e ricerca; Alfonso Santimone, piano e tastiere, è compositore, arrangiatore e produttore, impegnato in progetti di musica sperimentale, elettronica e improvvisata; Stefano Senni, contrabbassista di gran spessore strumentistico e dalla cadenza carica di groove, ha suonato con Art Farmer, Lee Konitz, Stefano Bollani; Marco Frattini è batterista e compositore dallo stile ricco e articolato, col gusto della poliritmia. Ingresso 10 euro, ridotto 8; under 18 gratis.