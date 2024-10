Un nuovo servizio per animali: la prima toelettatura mobile

‘Animali in fiera’ a Forlì ha tenuto a battesimo la prima toelettatura mobile dell’intero territorio provinciale. Un furgone con una grande vasca, tale da ospitare cani (e gatti) di qualsiasi taglia – persino il San Bernardo –, con tutto l’occorrente. "In Fiera sono passate migliaia di persone e tantissime hanno chiesto informazioni" spiega Gianluca Campacci che, assieme alla consorte Barbara e alla primogenita Cristal gestisce il negozio per animali e di toelettatura Mondo Pet a Castrocaro. Quello appena presentato è un servizio unico in provincia, utile per chi è impossibilitato a spostarsi. "Ad esempio anziani, che hanno difficoltà a muoversi, gli sprovvisti di patente, i disabili. E ancora cani affetti da particolari patologie, con difficoltà motorie o che non sopportano gli spostamenti in auto. Inoltre non ci sono tempi di attesa, i cani che hanno rapporti conflittuali con i propri simili non sono costretti a incrociarli". Completa la gamma dei servizi proposti: "Dai bagni normali con l’utilizzo di prodotti naturali e ipoallergenici di altissima qualità ai lavaggi antiparassitari passando per quelli medicati per amici pelosi affetti da dermatiti o allergie. Poi taglio unghie, pulizia orecchie e denti". E gli appuntamenti già fioccano. "Abbiamo tante richieste. Anche da Bologna e Ancona. Nel nostro territorio non era presente una toelettatura mobile, in Romagna le più vicine sono a Ravenna e a Riccione, in Emilia bisogna andare a fino a Modena. Al momento mi sposto a Forlì e Cesena, in futuro chissà". Da qualche tempo anche la primogenita di Gianluca e Barbara, la giovane Cristal lavora nell’attività di famiglia, è molto apprezzata come toelettatrice e, conseguita la patente, potrebbe dedicarsi anche al servizio mobile.

Francesca Miccoli