Un nuovo sito paesaggistico

A Bertinoro, nei pressi di Collinello, è stato istituito un nuovo Sic (Sito di Interesse Comunitario) da parte della Regione, su proposta condivisa dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, del Museo civico di Ecologia di Meldola, Arpae-Area Prevenzione ambientale est e del Comune stesso. Il Sic denominato ‘Borletto Alto Ausa’ di circa 150 ettari, ricade nel bacino idrografico dell’alto Ausa, e si inserisce come tassello di connessione dei limitrofi delle colline forlivesi potenziando ulteriormente un sistema articolato di habitat floristici e faunistici della rete ecologica regionale. Il sito si trova a un’altitudine compresa tra 300 e 100 metri e ospita almeno 4 piccoli stagni in un’area prevalentemente forestale con varie radure naturali o di origine secondaria, comunque ben rinaturalizzati. L’area ospita specie botaniche e animali rare nelle colline della Romagna.

"Siamo molto orgogliosi che la Regione abbia accolto la nostra proposta, che senza dubbio valorizza il profilo paesaggistico di Bertinoro e garantisce maggiore presidio per il mantenimento e l’incremento della biodiversità – commentano la sindaca, Gessica Allegni, e l’assessora a verde e parchi, Sara Londrillo –. Il percorso, avviato nel 2022 con l’analisi condotta dall’esperto Giancarlo Tedaldi e dall’ufficio di Piano, si è arricchito attraverso il dialogo con le proprietà coinvolte e le associazioni di categoria. L’istituzione ufficiale da parte della Regione nel 2024 rappresenta un’importante opportunità per sviluppare nuovi itinerari turistici sostenibili, che valorizzano le peculiarità naturalistiche del nostro territorio. Questo progetto potrebbe essere il primo passo verso la creazione di un grande Parco Regionale lungo l’asse dello Spungone, da Bertinoro a Castrocaro-Terra del Sole".

Matteo Bondi