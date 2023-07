Un nuovo tassello per la clinica della salute

La Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro si arricchisce di una nuova ‘perla’: l’Health & Performance Training Center. Non una semplice palestra, ma un centro all’avanguardia dove è possibile migliorare il fisico e allenare la mente. Il taglio del nastro è avvenuto in occasione del convegno sul tema ’L’esercizio fisico come farmaco’, che ha visto relatori Fabrizio Borra, noto massofisioterapista, e Silvano Zanuso, docente della Edith Cowan University di Perth. Alla presenza di circa 80 professionisti, si è discusso dei benefici effetti dell’attività motoria sia a livello fisico che a livello cognitivo; particolare attenzione è stata dedicata al fondamentale ruolo dei medici, chiamati a trasmettere ai pazienti questa evidenza scientifica.

Il Training Center propone un approccio personalizzato all’attività fisica, volto a migliorare la salute e a prevenire eventuali patologie: un metodo incentrato sull’utilizzo di innovative macchine che, grazie all’intelligenza artificiale, sono in grado di garantire la massima attivazione neuromuscolare e una corretta impostazione ed esecuzione degli esercizi, tra cui una parete interattiva dedicata all’allenamento cognitivo. A sancire l’esclusività della struttura è proprio la tecnologia ultra-avanzata dei macchinari, in grado di migliorare le abilità cognitive, la memoria, il linguaggio e la velocità di intervento e attenzione. E altresì possibile definire la silhouette, la perdita di peso, lo sviluppo del tono muscolare, la coordinazione, la stabilità e la preparazione atletica per sport specifici. "Sono davvero felice di mettere a disposizione delle persone, e del territorio, un centro all’avanguardia che possa permettere a chiunque voglia fare sport in modo diverso, di migliorare la propria condizione olistica di ben-essere – spiega Lucia Magnani, ad di Longlife Formula –. L’Health & Training Center, unito alle già esistenti tecnologie di medicina predittiva nel Centro Diagnostico Avanzato (che dispone di risonanza magnetica, tc, mammografo, moc e eco 4D), rappresenta oggi un nuovo fiore all’occhiello della nostra struttura". Nota ben oltre i confini locali e meta di numerosi vip – ultime in ordine di tempo Chiara Ferragni e Barbara D’Urso –, richiamati dall’opportunità di beneficiare simultaneamente dell’esperienza e professionalità sanitaria di GVM Care & Research, della ricerca scientifica anti-aging e della tradizione termale. La Lucia Magnani Health Clinic, che sorge in seno al secolare parco delle Terme di Castrocaro, nasce con l’obiettivo di ‘donare’ ai clienti un’esistenza migliore e più longeva grazie al metodo scientifico Long Life Formula, imperniato sull’adozione di un corretto stile di vita e sull’eliminazione dei fattori di rischio.

Francesca Miccoli