’Un oscuro scrutare’: i corti delle scuole alla Fabbrica

Stasera alle 21 alla Fabbrica delle Candele, ultimo ciak del progetto di cinema ‘Un oscuro scrutare’; il percorso ha visto coinvolti tre istituti scolastici di Forlì, il Liceo Musicale ‘Canova’, il Liceo Scientifico ‘Fulcieri Paulucci de Calboli’, l’Istituto Economico ‘Matteucci’. Il progetto è stato attivato lo scorso anno e si è sviluppato in varie fasi che hanno avuto come protagonista il linguaggio audiovisivo inteso come strumento di lettura della realtà in un’ottica di inclusione scolastica e di orientamento al lavoro. La memoria è stato il tema al centro del percorso, in via prioritaria come luogo visivo che raccoglie il bagaglio di esperienze, di narrazioni familiari e gli spazi della narrazione storica. In particolare, gli studenti del Liceo Musicale hanno sviluppato la tematica dell’Alzheimer, il Liceo Scientifico si è concentrato sulla distruzione antropica degli ecosistemi causata dall’attività umana mentre l’Istituto Economico ha ampliato la sua vocazione alla legalità e al diritto. Durante l’evento conclusivo, alla presenza delle autorità locali, saranno proiettati i cortometraggi realizzati dagli studenti, a cui si alterneranno interviste e intermezzi musicali.