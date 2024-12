Un palazzo per CavaRei. Meldola, cantiere da 1,7 milioni. Lì laboratori per i disabili

Procedono a ritmo spedito i lavori di recupero e rigenerazione urbana del Palazzo del Podestà di Meldola, che ospiterà i laboratori della Cooperativa sociale CavaRei di Forlì. Un progetto del valore di 1,7 milioni, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna per 730mila euro. Altri 250mila dalla Fondazione Carisp, il resto del Comune di Meldola. Così, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, durante un sopralluogo i tecnici e gli amministratori hanno fatto il punto sui lavori: salvo imprevisti si dovrebbero concludere entro il 30 giugno.

Ma il progetto non è un semplice recupero fisico di un edificio della seconda metà del Quattrocento, ma il frutto di un processo di co-progettazione svolto insieme alla Cooperativa sociale CavaRei di Forlì che da anni è presente anche nel centro bidentino con un laboratorio socio-occupazionale per persone con disabilità. Il vicesindaco Filippo Santolini, i tecnici della ditta Zambelli di Galeata (insieme alle assessore Giovanna Piolanti e Giada Severi) hanno guidato i presenti al piano terreno, dove saranno ubicati i laboratori per i ragazzi di CavaRei, poi al primo piano dove, nella grande sala polivalente, si svolgeranno diverse attività. Queste saranno organizzate in collaborazione con diverse associazioni del Terzo Settore, coinvolte nella co-progettazione di Wel.Co.Me (il progetto Welfare e di Comunità di Meldola). Nella seconda parte della mattinata, i presenti si sono trasferiti poi in Comune dove sono stati raggiunti dai baristi di ‘Chicchiamo’, il bar truck di CavaRei, che hanno partecipato a ottobre al G7 dedicato a inclusione e disabilità ad Assisi.

"Abbiamo consegnato a Roberto Cavallucci e agli assessori la Carta di Solfagnano, firmata il 15 ottobre dai Ministri dei paesi del G7, dai ministri dei 4 paesi invitati, Vietnam, Sud Africa, Tunisia e Kenya, e dal Commissario per l’Uguaglianza dell’Unione Europea – aggiunge la presidente Maurizia Squarzi con la squadra di CavaRei –. Il documento contiene 8 priorità sulle quali i Paesi G7 si impegnano ad agire, sostenendo politiche concrete di inclusione e di valorizzazione delle persone. L’obiettivo della Carta di Solfagnano è cambiare anche l’approccio politico, sociale e culturale nei confronti dei diritti delle persone con disabilità. Questo impegno si deve tradurre nell’inclusione e nella valorizzazione di tutti i cittadini, contrastando l’emarginazione sociale".

"La visita al cantiere del Palazzo del Podestà ci ha permesso di vedere da vicino la bellezza di un antico monumento di Meldola e di condividere con CavaRei la realizzazione di un sogno fatto di collaborazione, bisogni, desideri, tenacia, professionalità e coprogettazione fra pubblico e privato sociale’", ha concluso il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci.