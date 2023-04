Un passo avanti e uno ‘falso’ per il Comune

Ettore Morini

Una gran bella notizia per il Comune e al contrario una tempesta perfetta, che ci si poteva francamente risparmiare. La prima è il pieno sostegno del Coni al progetto di recupero dell’ex Eridania, nella parte in cui sarà previsto un impianto sportivo; progetto ancora in fase del tutto embrionale, ma l’assenso del numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, è già decisivo e fa coppia con la stretta collaborazione per la realizzazione all’ex Gil del Museo nazionale della Ginanstica. La tempesta è quella scatenatasi per la nomina del contestatissimo studioso Camillo Langone nella commissione del primo Premio Verzocchi. Fioccano le proteste e c’è da chiedersi se servisse proprio un bando nazionale.