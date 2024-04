Un Piano speciale predisporrà la "mitigazione del rischio"

L’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po sta predisponendo l’azione d’intervento contro il dissesto idrogeologico e per la ricostruzione nelle aree colpite dall’alluvione di maggio 2023.

Il piano speciale preliminare degli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico in Romagna sarà adottato – come confermato dal commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo – dalla ’Cabina di coordinamento’ già dal prossimo 20 aprile.

Il piano è stato elaborato proprio sotto l’indirizzo tecnico-scientifico dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, in stretto coordinamento con la struttura commissariale, la Regione e le autorità idrauliche competenti e condiviso nell’ambito del più ampio gruppo di lavoro che vede anche la partecipazione di diversi soggetti istituzionali (tra cui l’Anci, ossia l’associazione nazionale dei Comuni).

"Il progetto è lo strumento che consente di governare, nel transitorio, l’importante percorso della ricostruzione pubblica – informa un a nota dell’Autorità di Bacino –. Le attività del gruppo di lavoro continueranno nei prossimi mesi consentendo, entro il 30 giugno 2024, di pervenire alla predisposizione del Piano definitivo che permetterà di sviluppare la programmazione degli interventi strategici per la mitigazione del rischio alluvionale".