Un pieno di solidarietà e cucina. In 2000 alla sagra del Bartolaccio

Ieri da tutta la Romagna duemila persone hanno partecipato alla 37esima Sagra del Bartolaccio di Tredozio, trasformatasi in Sagra della Solidarietà ’per il comune più colpito dal terremoto dello scorso 18 settembre’. Intanto a dare man forte a varie decine di volontari della Pro loco ai fornelli e agli stand, sistemati nel campo sportivo causa l’inagibilità del centro storico in zona rossa, sono arrivati altre decine di volontari delle associazioni del paese, fra cui Protezione civile, Comitato Genitori, Alpini e un Comitato ancora informale di una decina di giovani ‘Cerco casa: sfollati’. Altro aspetto della solidarietà: dalla vicina Modigliana è arrivato un gruppo dei Musicanti di San Crispino per intrattenere e rallegrare i partecipanti in modo gratuito. E la musica allegra dei ‘San Crispini’ è sempre gradita in tutte le feste.

Solidali con i terremotati, si è presentato agli stand della sagra anche un gruppo di giovani con cartelli al collo e appesi alle pareti di un banchetto ‘Cerco casa: sfollati’, chiedendo la disponibilità di una casa in affitto a Tredozio, Modigliana e anche paesi vicini. Infine, parte dell’incasso della Pro loco andrà proprio al Comitato genitori che ha aperto una sottoscrizione per ricostruire la scuola del paese, ora inagibile e con gli 88 alunni nelle tende all’interno del palazzetto dello sport. Commenta la sindaca, Simona Vietina, abbracciando il presidente della Pro loco, Matteo Bendoni: "Grazie, grazie, grazie, perché, affaticati da un mese e mezzo dalle tante difficoltà che stiamo affrontando, siete riusciti ad organizzare una giornata meravigliosa, sia per gli abitanti del comune, sia per i tanti turisti e amici del paese che sono arrivati da fuori".

Aggiunge il presidente Bendoni: "Nonostante il tempo incerto e i disagi di aver organizzato il tutto in un’area attigua al campo sportivo, siamo contenti della partecipazione e della buona riuscita di una festa allegra e anche a scopi benefici". Intanto, dagli stand dell’organizzazione arriva il buon profumo dei bartolacci, della polenta al cinghiale, della paciarèla (polenta gialla un po’ più lenta e condita con fagioli e porro) degli ottimi dolci ripieni di marroni dei castagneti del Tramazzo. A fianco degli stand, una fila di bancarelle espone prodotti di stagione e artigianato locale.

Anche per il paese, nonostante le ferite del terremoto, compresi alcuni luoghi pubblici chiusi (un bar, una parrucchiera, qualche negozio) e il centro storico segnalato dal nastro bianco-rosso, è animato da alcuni gruppi di turisti in visita guidata. Visto il successo insperato, i volonterosi giovani della Pro loco, appoggiati dai tanti amici delle altre associazioni, hanno già annunciato il bis per domenica prossima.